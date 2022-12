Royaume-Uni : la carte de vœux du prince George émeut les internautes

Crédit : FP / KENSINGTON PALACE / THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

La famille royale britannique continue de faire parler d'elle, mais cette fois-ci pour une peinture du petit prince George. Les parents du prince, William et Kate, ont publié une photo de la carte de vœux de leur fils, un dessin représentant un renne sous la neige."Joyeux Noël", ont écrit le couple sur Twitter, publiant dans le même temps le dessin de leur fils.

Représentant un renne sous la neige devant un fond bleu et entouré de deux petits oiseaux, le dessin a impressionné de nombreuses personnes. Les messages louant les qualités et les "talents" du petit prince George sont légion. Certains aiment à faire la comparaison entre le prince George et son grand-père le roi Charles III. L'actuel roi du Royaume-Uni est aussi peintre à ses heures perdues. Il a récemment vendu un tableau à 6.540 euros, comme le rappelle le Huffington Post.



Charles III a tenu ses premiers vœux de Noël en tant que roi dimanche 25 décembre. En introduction, il a eu une pensée pour la reine Elizabeth II, décédée le 2 septembre 2022 : "Noël est un moment particulièrement poignant pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Nous sentons leur absence à chaque nouvelle saison, et nous nous souvenons d'eux en respectant la tradition."

