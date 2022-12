Les premiers vœux de Noël de Charles III, dans un contexte social difficile au Royaume-Uni

Dans une Grande-Bretagne secouée par l'inflation et d'intenses grèves ce mois de décembre, les vœux de Noël du nouveau souverain anglais Charles III se sont voulus rassembleurs. Avec en introduction une pensée pour la reine Élisabeth II, décédée le 2 septembre 2022. "Noël est un moment particulièrement poignant pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Nous sentons leur absence à chaque nouvelle saison, et nous nous souvenons d'eux en respectant la tradition."

Charles III, vêtu d'un costume bleu, a ensuite mis en avant la solidarité des Britanniques dans un moment difficile. Citant le "dévouement de nos forces armées et de nos services d'urgence", mais aussi des fonctionnaires en général. Un message qui se veut rassembleur, alors que des conflits sociaux sont menés par les fonctionnaires britanniques et que l'armée a été appelée pour remplacer certains d'entre eux.

La solidarité religieuse est ce qui conclut le discours du souverain de 74 ans, qui évoque "Les églises, les synagogues, les mosquées, les temples et les gurdawas, une fois de plus unis pour nourrir les pauvres, leur donner de l'amour et du soutien tout au long de l'année." Une union qui montre selon Charles III que "le pouvoir de la lumière, victorieux contre les ténèbres, est célébré au travers de toutes les croyances."

