publié le 18/03/2019 à 18:02

L'alcool n'est plus le bienvenu dans les airs ! En Grande-Bretagne, une célèbre enseigne de duty free a en effet décidé de vendre l'alcool dans des sacs plastiques scellés afin d'empêcher les passagers de boire dans l'avion, rapporte The Times. World Duty Free, qui contrôle les boutiques de 22 aéroports au Royaume-Uni, dont Heathrow, Gatwick et Manchester, a pris cette décision fin 2018, en réaction à plusieurs cas de passagers alcoolisés violents.



L'emballage des boissons alcoolisés sera donc plus résistant et ne pourra être ouvert qu'à l'aide de ciseaux ou d'un couteau, deux objets totalement interdits à bord d'un avion. Il portera la mention “Do not open alcohol purchases until your final destination” ("interdiction d'ouvrir vos achats en alcool avant votre arrivée à destination.")

Cité par le Times, un porte-parole du World Duty Free précise que les incidents graves impliquant des passagers alcoolisés sont rares, mais que lorsqu'ils surviennent, "l'impact peut être sérieux pour l'ensemble des passagers, des employés à bord et dans l'aéroport."

Au mois de juin, la compagnie irlandaise Ryanair avait notamment demandé aux aéroports de limiter la vente d'alcool dans les aéroports, après avoir dû dérouter un avion vers Beauvais en raison du comportement de passagers ivres.