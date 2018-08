publié le 19/08/2018 à 16:37

Un retard à cause de l'alcoolémie d'un pilote. C'est la mésaventure vécue par plusieurs passagers de la compagnie aérienne Finnair. Comme elle l'a confirmé dans un communiqué, après la publication de plusieurs médias locaux, l'un de ses pilotes a été contrôlé avec 1,5 gramme d'alcool dans le sang alors qu'il s'apprêtait à décoller de l'aéroport d'Helsinki, en Finlande, mercredi 15 août.



L'avion devait s'envoler pour Rome, la capitale italienne. C'est avec une heure et demi de retard qu'il est finalement arrivé à destination alors que la compagnie aérienne a dû trouver un nouvel équipage au pied levé.



"Chaque membre du personnel Finnair a le droit et le devoir de signaler s'il soupçonne que quelqu'un est sous l'influence de substances toxiques sur le lieu de travail. Le personnel navigant ne doit pas boire d’alcool 12 heures avant de prendre son service", a précisé la compagnie dans son communiqué.

Assurant appliquer la "tolérance zéro" sur ces questions de sécurité, l'entreprise finlandaise devrait entreprendre une procédure de licenciement contre le pilote en question. "Dans ce type de situation, nous mettons fin à l’emploi systématiquement. Nous prenons ces affaires très au sérieux", a expliqué le porte-parole de Finnair.