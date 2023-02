Royaume-Uni : Camilla portera une couronne "vintage" pour son couronnement

C'est une première dans l'histoire moderne : la reine-consort Camilla portera une couronne qui appartenait à la reine Mary pour sa cérémonie de couronnement, le 6 mai prochain.



La couronne a été retirée nuitamment de la forteresse de la Tour de de Londres, où elle est exposée à l'année, pour être mise à la taille de la tête de la reine consort par les joailliers royaux. L'aspect de la couronne va également être modifié : quatre des huit arches en diamants vont être retirées "pour donner une impression de neuf", explique le communiqué du Palais.

Si aucune reine depuis le XVIIIᵉ siècle n'avait eu à réutiliser la couronne d'une de ses prédécesseurs, il y a un bijou que les consorts se passent les unes aux autres depuis cent ans, c'est le fameux et très controversé diamant Koh-i Nor.

Cette pièce de plus de 105 carats est l'objet d'une dispute diplomatique entre Londres et New Delhi : l'Inde estime que ce joyau lui a été volé par l'Empire britannique. Camilla évite donc une situation difficile en étant la première reine à ne pas hériter de ce diamant pour sa couronne.

Surtout, elle a choisi de le remplacer avec une option attendrissante : elle va sertir sa couronne avec des diamants ayant appartenu à sa belle-mère, feu la reine Elizabeth II. La couronne de la reine sera ainsi non controversée, écolo, économe et - en tout cas c'est le but - émouvante.

