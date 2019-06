Brexit or not Brexit, telle est la question

publié le 10/06/2019 à 16:17

Sauf nouveau report, la Grande-Bretagne devrait quitter l'Union européenne avant le 31 octobre prochain. Une échéance décisive pour Londres, mise en pause par le choix du nouveau leader du parti conservateur qui sera chargé de mener à bien l'épineux dossier du Brexit, et dont la première étape est le dépôt des candidatures ce lundi 10 juin.



Dès mardi auront lieu les premières auditions des candidats par les députés conservateurs, avant un premier vote prévu le jeudi 13 juin. Les prétendants obtenant moins de 17 voix seront dès lors éliminés. Après un premier débat télévisé sur Channel 4, le 16 juin et un second sur la BBC, le 18 juin, le processus se reproduira ainsi tout au long du mois de juin, jusqu'à ce que deux finalistes soient désignés.

Ce ne sera que la semaine du 22 juillet et après un vote des quelque 160.000 membres du Parti conservateur que le vainqueur deviendra Premier ministre. Pendant ce temps, c'est la Première ministre démissionnaire qui assurera la transition et les rendez-vous internationaux.

Theresa May se rendra ainsi à Osaka pour un sommet du G20, le 28 et 29 juin, mais c'est le nouveau Premier ministre britannique qui assistera le 17 et 18 octobre au sommet européen à Bruxelles, si le Brexit n'a pas déjà eu lieu à cette date...