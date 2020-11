Roumanie : 10 malades du coronavirus tués dans l'incendie d'un hôpital

et AFP

publié le 15/11/2020 à 00:36

Un violent incendie est survenu dans un hôpital du nord-est de la Roumanie, ce samedi 14 novembre. Ce sinistre a provoqué la mort de dix patients malades du coronavirus, a-t-on appris auprès de l'établissement, qui fait également état de plusieurs blessés graves. L'incendie s'est déclaré en début de soirée au service de soins intensifs de l'établissement hospitalier de la ville de Piatra Neamt et a pu être maîtrisé une heure plus tard.

"Dix personnes ont été déclarées décédées et sept personnes sont dans un état critique", selon une porte-parole de l'hôpital. D'après les premiers éléments, huit patients intubés ont péri dans les flammes et deux autres sont morts après leur évacuation. Parmi les blessés, un médecin de garde, qui a tenté de porter secours aux victimes, présente "des brûlures aux deuxième et troisième degrés sur 80% du corps", ont précisé les services de secours.

Le préfet a annoncé la mise en place d'une cellule de crise à laquelle participe le Premier ministre Ludovic Orban tandis que le ministre de la Santé, Nelu Tataru, était attendu sur place.

Une enquête a été ouverte par le parquet général pour homicide involontaire. L'origine de l'incendie restait pour le moment floue, le ministère de la Santé évoquant un possible "court-circuit" sans plus de détails. Selon le responsable de l'agence gouvernementale de santé, Marius Filip, l'hôpital présentait une série d'irrégularités liées aux normes incendie.