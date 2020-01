publié le 19/01/2020 à 15:44

La décision du prince Harry et de son épouse Meghan Markle de se mettre en retrait de la famille royale et de renoncer à leurs titres royaux continue de faire des secousses de l'autre côté de la Manche. L'expert en protocole de la famille royale Alastair Bruce a, lors d'un d'un entretien avec le Sun on Sunday, été jusqu'à affirmer qu'il s'agit d'"une abdication". Ce proche de la famille royale britannique souligne également que le prince Harry se retrouve ainsi rétrogradé au même rang que trente autres ducs britanniques.

Si le couple conserve son titre de duc et duchesse de Sussex, il renonce en revanche à son allocation royale et devra rembourser certaines dépenses publiques dont il a bénéficié, notamment les plus de 2 millions de livres (2.3 millions d'euros) employés pour rénover le Frogmore Cottage à Windsor, son lieu de résidence au Royaume-Uni.

Avant le jeune prince, sixième dans l'ordre de succession au trône britannique, sa mère Lady Diana avait elle aussi perdu ce statut, après avoir divorcé du prince Charles en 1996. Tout comme Sarah Ferguson, lorsqu'elle s'est séparée du prince Andrew, le deuxième fils de la reine. Mais il s'agissait là de "titres honorifiques", obtenus par le mariage. C'est en revanche la toute première fois qu'un membre de la famille Windsor par naissance se voit privé de ce statut.

Délivrés de leurs "obligations royales", Harry, 35 ans, et Meghan, 38 ans, ne pourront plus "formellement représenter la reine", et devront rembourser certaines dépenses publiques dont ils ont bénéficié, notamment les plus de 2 millions de livres (2,3 millions d'euros) employés pour rénover le Frogmore Cottage à Windsor. "C'est absolument sans précédent", a estimé dans le Sun Dickie Arbiter, ancien secrétaire de presse royal, notant qu'"aucun membre de la famille royale n'a jamais remboursé de l'argent",