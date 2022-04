REPORTAGE - Ukraine : "On a tenu bon, mais on aurait pu devenir fous", confient des habitants après le départ des Russes

Au 41e jour de guerre en Ukraine, les images de la ville martyre Boutcha font le tour de la planète depuis le 2 avril dernier. Des cadavres jonchant le sol ou des charniers ont été découverts après le retrait des forces russes de la ville. Les combats dans la zone auront duré plus d'un mois. Des centaines de civils ont été exécutés par les militaires, les images de satellites le prouvent. Les habitants libérés commencent petit à petit à sortir de leurs cachettes.

À Svitilnia, à l'est de Kiev, village de 1.000 personnes occupé pendant un mois par les Russes, Valéry est responsable de la Défense territoriale ukrainienne sur ce secteur. C'est la première fois qu'il revient dans ce village. "Là sur ce portail il y a écrit 'Des civils vivent ici', mais ça n'a pas empêché les Russes de tout détruire", confie-t-il. Pendant l'occupation russe, Anatole a vécu 22 jours dans sa cave avec son fils. "On a tenu bon, mais on aurait pu devenir fous. Il y a de quoi être choqué", raconte le père de famille.

Dans la forêt près du village, Valéry découvre les objets que les soldats russes ont volé aux civils et qu'ils ont abandonnés dans leur fuite. "Les Russes se mettaient là pour lancer leurs missiles et ils revenaient se cacher ici dans les bois", décrit Valéry.