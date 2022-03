Alors que les bombardements russes se poursuivent Ukraine, RTL a pu rencontrer des soldats français déployés dans un pays voisin. En Roumanie, près de Constanța, près de 500 soldats ont été envoyés dans une base de l'Otan après le début de la guerre.

Sur place, ils s'entraînent, se préparent à la haute intensité, à la guerre conventionnelle. Le secrétaire général de l'Otan a annoncé que quatre nouveaux bataillons seront déployés prochainement dans des pays alliés voisins de l'Ukraine, dont la Roumanie.

Il s'agit d'éviter de déclencher les articles 4 et 5 des accords qui instituent l'Otan selon lesquels l'attaque contre l'un pays membre est une considérée comme une attaque contre tous, de montrer les muscles à la Russie.

Le colonel à la tête du détachement français et belge explique : "On n'est pas là pour agresser les Russes, mais pour envoyer un message : 'Ne passez pas la frontière' ". Sur cette base, des soldats américains sont également présents, ils sont par ailleurs plus de 100.000 sont en Europe.