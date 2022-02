Avec un dernier dîner à Berlin mardi 8 février, Emmanuel Macron vient d'achever son marathon diplomatique pour tenter de désamorcer la crise ukrainienne. L'Allemagne, la France, et la Pologne se sont montrées unies mardi soir, pour préserver la paix en Europe. Alors que plusieurs dizaines de milliers de soldats russes sont toujours déployés à la frontière avec l'Ukraine.

La guerre a déjà commencé, une guerre invisible, insidieuse, et qui sème déjà la terreur. Une guerre que les experts appellent "hybride". Informatique, psychologique, il se passe quelque chose. Les habitants de Kiev le ressentent, mais quoi ? "Il y a des informations contradictoires et on n'y comprend plus rien", estime cette Ukrainienne. C'est une addition de nouvelles anxiogènes, comme cet énième communiqué de la police ukrainienne : "nous avons arrêté des hommes soupçonnés de préparer une insurrection".

Les sites équivalents de Facebook ou Copains d'avant infiltrée par les services secrets russes. Autre exemple les écoles. Elles ont reçu des mails anonymes menaçant d'une explosion imminente le 24 janvier, par exemple, toutes les classes de la sixième ville du pays évacuées. Certaines ne font plus cours qu'à distance, comme pendant le coronavirus. "Il y a une guerre secrète et elle a déjà commencé", assure cet Ukrainien.

Toutes les personnes que nous avons contactées, que ce soit des directeurs d'écoles, professeurs, parents ou la police, personne n'accepte de témoigner, trop effrayés par les représailles d'un ennemi autour de nous, mais parfaitement invisibles.