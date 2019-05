publié le 13/05/2019 à 19:53

Pour l'Europe 2019, c'est l'année de tous les dangers, parce que, pour la première fois, on ne verra pas simplement une confrontation entre des partis de sensibilités différentes, à laquelle on assiste d'habitude, mais un réel match entre les "reconstructeurs" et les "déconstructeurs", c'est-à-dire entre ceux qui veulent renforcer l'Europe et ceux qui, au contraire, ont pour objectif de l'affaiblir.



Les élections européennes peuvent donc apporter une solution, parce que ce ne sont pas seulement des élections au Parlement européen. C'est également le changement de tous les membres de la Commission, du président du Conseil européen, et de celui de la Banque Centrale européenne dans quelques mois. Tout cela est étroitement lié et dépend du rapport de force.

Si les déconstructeurs deviennent puissants, alors il y aura des blocages au Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen rencontreront également des difficultés parce que beaucoup de décision se prennent par consensus.