publié le 10/10/2019 à 20:19

L'Élysée et la République en Marche expliquent que Sylvie Goulard a été recalée par l'ancien monde, la droite et la gauche qui ne supportent plus de diriger l'Europe comme elles avaient l'habitude de le faire. "Il y a eu sans doute un règlement de comptes entre Français", considère Olivier Mazerolle sur RTL, puisque "tous les parlementaires français, à l'exception de LaREM ont voté contre".



"Les juges ont également joué un rôle quand ils ont convoqué Sylvie Goulard juste après sa nomination alors qu'ils ne l'avaient pas entendue une seule fois en deux ans dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem", rappelle l'éditorialiste. Pour lui, cette affaire est "beaucoup plus grave que ne le serait la vengeance de l'ancien monde."



"La rebuffade vise en réalité le rôle d'Emmanuel Macron et à travers lui la place de la France en Europe", estime Olivier Mazerolle. Nos partenaires "soupçonnent la France de n'être européenne que parce qu'elle peut y puiser un surcroît de puissance", explique-t-il. Ce vote est une "volonté de donner une leçon à la France précisément au moment où la presse internationale décrit Emmanuel Macron comme le nouveau maître de l'Europe suite au déclin d'Angela Merkel", conclut-il.