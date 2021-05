RDC : le volcan Nyiragongo est entré en éruption, la population de Goma évacuée

et AFP

publié le 23/05/2021 à 03:40

Une coulée de lave en provenance du volcan Nyiragongo, dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), a atteint l'aéroport de la ville de Goma, qui se situe sur le versant sud du volcan. Aux alentours de 19 heures (heure locale), ce samedi 22 mai, le volcan est entré en éruption.

"La situation s'est aggravée", a commenté, dans un message, un responsable du parc national des Virunga, où est situé le volcan. Un message qui a pu être consulté par l'AFP.

"Outre la coulée de lave vers le Nord-Est, une autre coulée descend aussi sur la ville. Elle a maintenant atteint l'aéroport et, en toute logique, elle va descendre vers le lac" Kivu, a ensuite précisé le responsable. Et de poursuivre : "L'éruption est à présent similaire à celle que nous avons connue en 2002". L'homme a enjoint toutes les personnes qui vivent à proximité de l'aéroport "d'évacuer sans délai" les lieux.

En 2002, plus de 100 personnes tuées dans une éruption

Ce responsable du parc national des Virunga a ensuite ajouté, dans le même message, qu'à ce stade, "les autres quartiers de la ville" n'étaient "pas en danger". En effet, il a estimé qu'il n'existait aucune coulée qui puisse "les atteindre". La précédente éruption majeure du Nyiragongo s'était déroulée le 17 janvier 2002. Plus de cent personnes avaient perdu la vie, la lave ayant recouvert presque toute la partie est de Goma, et notamment la moitié de la piste de l'aéroport.

Au cours de la nuit de samedi à dimanche, d'impressionnantes images diffusées sur les réseaux sociaux, mais non vérifiées, ont montré des habitations en feu, peu à peu englouties par la lave. "Cette coulée passe sur le tracé de la coulée de 2002", a jugé Mahinda Kasereka, un vulcanologue, à l'occasion d'une intervention à la presse, diffusée sur les réseaux sociaux et repérée par l'AFP. Le spécialiste, qui travaille au sein de l'Observatoire de volcanologie de Goma, a ensuite observé : "À Mutaho la vitesse de la coulée était très grande. Maintenant ça prend la direction vers le sud, c'est à dire vers Goma. La vitesse diminue au fur et à mesure". Il a vivement conseillé que chacun reste "vigilant", même si "l'intensité des tremblements de terre est faible".

Dans la soirée, le gouvernement a ordonné l'évacuation de la ville. La population a fui en masse vers le Rwanda.