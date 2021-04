publié le 10/04/2021 à 00:44

Le volcan de l'île caribéenne de Saint-Vincent est entré en éruption vendredi 9 avril. C'est la première fois que cela arrive depuis quatre décennies, imposant l'évacuation en urgence de milliers d'habitants de ce territoire des Petites Antilles.

Selon le bulletin officiel de l'organisme national de gestion des urgences du gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, "les scientifiques de l'observatoire de Belmont ont confirmé une éruption explosive du volcan de la Soufrière à 8H40 (12H40 GMT) ce matin. Des colonnes de fumée s'élevant jusqu'à 8 km de haut ont été observées". Des retombées de cendres ont été observées jusque dans le sud de l'île et l'aéroport international Argyle, fermé dans l'heure suivant l'éruption. Selon l'Organisation de gestion des urgences nationales (Nemo), une seconde éruption "plus petite" que la première a eu lieu dans l'après-midi.

Evacuation pour des milliers d'habitants

Ralph Gonsalves, le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, avait proclamé jeudi 8 avril dans la soirée une alerte rouge pour l'île après un accroissement de l'activité volcanique au niveau du cratère du plus haut sommet de l'île, situé dans le nord. Cette menace avait entraîné l'annonce d'un ordre d'évacuation pour des milliers d'habitants, plus de 100.000 environ. Quelque 16.000 d'entre eux vivent dans les zones "rouges" les plus exposées. Selon les médias locaux, les personnes évacuées pourraient être emmenées dans des refuges sur d'autres îles de l'archipel, ou dans d'autres territoires et pays caribéens ayant offert leur aide comme la Barbade ou Sainte-Lucie.

La Soufrière - à ne pas confondre avec la Grande Soufrière en Guadeloupe - n'a pas connu d'éruption depuis 1979. L'éruption la plus importante et la plus dévastatrice, s'est produite en 1902 et avait fait plus de 1.000 victimes.