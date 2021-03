DIAPORAMA - Islande : un volcan entre en éruption après 800 ans d'inactivité

publié le 20/03/2021 à 20:37

Les images sont impressionnantes. Le volcan Fagradalsfjall, à 40 kilomètres de la capitale Reykjavik, en Islande, est entré en éruption vendredi 19 mars. Une première depuis le XIIIe siècle.

Le magma continuait à coulait lentement samedi après-midi, mais aucun dommage n'est à déplorer dans cette région du sud-ouest de l'Islande. À part une zone d'exclusion aérienne mise en place au-dessus du volcan, le trafic aéroportuaire continue de fonctionner normalement.



"Le plus probable est que l'éruption diminue, que sa puissance se réduise doucement et qu'elle se termine dans quelques jours seulement", a estimé Kristin Jonsdottir, une responsable de l'Institut météorologique d'Islande lors d'une conférence de presse. L'éruption volcanique s'est déclenchée à la suite d'une salve de secousses sismiques de magnitudes de 5 ont été enregistrées ces dernières semaines.



Située sur une dorsale entre les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine, l'Islande est la plus active et la plus grande région volcanique d'Europe, avec 32 volcans considérés comme actifs. Le pays compte une éruption en moyenne tous les cinq ans, la dernière ayant eu lieu entre août 2014 et février 2015 dans une zone inhabitée du centre.

#Islande : un #volcan s’est réveillé hier soir à une quarantaine de kilomètres de #Reykjavik.



Une #éruption qui intervient après des milliers de petites secousses sismiques dans la région 👇🏼 pic.twitter.com/bA0b0UFtVm — le Journal de la météo (@JournalMeteo) March 20, 2021