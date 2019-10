et AFP

C'est Donald Trump qui en a fait l'annonce ce dimanche 27 octobre. Le chef de Daesh, Abou Bakar al-Baghdadi, s'est tué en déclenchant une veste chargée d'explosifs lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie. Depuis 2014, il était le leader autoproclamé de l'État islamique (EI).

Ibrahim Awad al-Badri, de son vrai nom, est né en Irak, en 1971. Il a grandi à Falloujah, à l'ouest de Bagdad et était décrit comme un garçon plutôt timide et introverti. Il a étudié la théologie et a obtenu un doctorat. Pendant ses études, il a brièvement était membre des Frères Musulmans.

C'est en 2003 que tout commence : l'invasion des troupes américaines en Irak est un véritable tournant pour lui. Il crée un premier groupuscule jihadiste, sans grand rayonnement, et est arrêté dans la foulée à la prison de Bucca. C'est en son sein qu'il va se créer un réseau de terroristes. Il est relâché entre 2004 et 2005 et poursuit sa dérive islamiste.

D'abord membre d'Al-Qaïda, il s'en détache et s'autoproclame calife de l'EI sur des territoires en Irak et en Syrie, en 2014. Son objectif : créer un territoire d'islam ultra radicale. Un territoire aussi vaste que la Grande-Bretagne à son apogée en 2014.

Il faisait de rares apparitions médiatiques, la dernière datant d'avril 2019, où il invitait dans une vidéo ses partisans à continuer la lutte. Surnommé le "fantôme", il avait été maintes fois déclaré mort. Considéré comme l'homme le plus recherché au monde, il a été reconnu coupable de nombreuses exactions et atrocités en Irak et en Syrie ainsi que d'attentats sanglants dans plusieurs pays.