Mission Artemis : suivez l'arrivée de la capsule Orion près de la Lune

La mission Artemis se rapproche de la Lune. Cinq jours après le lancement du nouveau grand programme lunaire de la Nasa, la capsule Orion, pièce centrale du projet, est sur le point de s'insérer dans l'orbite de l'astre, à plus de 450.000 kilomètres au-dessus de nos têtes. La première manœuvre est à suivre ce lundi 21 novembre aux alentours de 14 heures (heure française) grâce au flux vidéo proposé par la Nasa sur son site et sur sa chaîne YouTube.

Cette nouvelle capsule, propulsée par la méga fusée SLS, est censée convoyer dans les prochaines années les premiers astronautes à marcher sur la Lune depuis la mission Apollo en 1972. Ce premier vol test doit servir à vérifier la viabilité du véhicule. La Nasa donne à voir son avancée sur son site Internet à travers une visualisation montrant sa situation par rapport à la Lune ainsi que le temps écoulé depuis le début de la mission et sa vitesse.

Après plusieurs jours de voyage, Orion va s'approcher ce lundi 21 novembre à une centaine de kilomètres seulement de la surface de la face cachée de la Lune. La capsule va alors survoler certains sites d'atterrissage d'Apollo tandis que le contact avec la Nasa sera perdu durant quelques minutes. Quatre jours plus tard, elle se placera sur une orbite distante autour de l'astre, à 64.000 kilomètres du sol, une première pour une capsule habitable, avant d'entamer son retour vers la Terre prévu le 11 décembre, la phase la plus sensible de la mission, qui mettra à l'épreuve le bouclier thermique du vaisseau lors de la rentrée atmosphérique.

La réussite de cette mission conditionnera les futures explorations humaines lunaires. La mission Artemis 2 prévoit d'emmener des astronautes faire le tour de la Lune sans s'y poser en 2024 puis Artemis 3 doit marquer le retour des humains à la surface lunaire en 2025 ou 2026.

