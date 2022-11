Espace : un trou noir, le plus proche de la Terre jamais observé, a été découvert

C'est le plus proche de notre planète que nous ayons découvert : un nouveau trou noir de masse stellaire se trouve à environ 1.600 années-lumière (une année-lumière équivaut à 9.461 milliards de kilomètres) dans la constellation d’Ophiuchus. Les astronomes l'ont découvert en examinant les données du vaisseau spatial GAIA de l'Agence spatiale européenne, le 4 novembre, rapporte le New York Times qui le décrit comme "une coquille de vide béant 10 fois plus massive que le soleil".

Mais il ne faut pas en avoir peur pour autant : "Pour qu’un trou noir s’approche de nous à 200 fois la distance Terre-Soleil, il faut attendre un million de milliards d’années", estime un astrophysicien interrogé par Numerama.

Les trous noirs sont par définition difficiles à détecter car ils n'émettent aucune lumière. Ces étoiles massives en fin de course, qui s'effondrent sur elles-mêmes sous le poids de leur propre gravité, ont une densité et une force de gravité si importantes que la lumière ne peut s'en échapper. Ils sont seulement trahis par les grandes quantités de radiation qui sont émises lorsqu'ils avalent la matière qui les entoure.

Cette nouvelle découverte est un trou noir dormant. Lorsqu'il sommeille, il interagit peu avec son environnement et n'émet quasiment pas d'ondes électromagnétiques.

