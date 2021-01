Quels sont les passeports les plus puissants pour voyager ?

publié le 08/01/2021 à 18:33

Le cabinet britannique Henley & Partners a publié mardi 5 janvier son classement des passeports les plus puissants dans le monde pour l'année 2021. Sur le podiums des pays aux sésames les plus précieux : le Japon, Singapour, et l'Allemagne et la Corée du Sud ex-aequo.

Ce classement annuel est élaboré en analysant les données de 199 pays et 277 destinations. Est étudié le nombre de pays qu'un passeport permet de visiter sans visa, ou avec un accès simplifié aux démarches (visa à l'arrivée par exemple).

Suivant ces données, la France arrive 6ème du classement, derrière plusieurs de ses voisins européens : la Finlande, l'Italie, le Luxembourg et l'Espagne arrivent en quatrième position, suivis par l'Autriche et le Danemark à la cinquième place. Les pays dont les passeports permettent le moins de voyages sont l'Afghanistan, dernier du classement, après l'Irak et la Syrie.

Un classement bouleversé par le coronavirus

Comme le note CNN, ce classement est néanmoins remis en cause par la pandémie de coronavirus qui continue de bouleverser le fonctionnement de l'économie mondiale. "Il y a un an, tous les indicateurs montraient que les taux de mobilité mondiale continueraient à augmenter et que la liberté de voyager allait s'étendre, explique Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners, à la chaîne américaine. Le confinement global a remis en cause ces projections enthousiastes".

Exemple : les États-Unis et le Royaume-Uni sont septièmes du classement avec un score de destinations sans visa atteignant 175. En réalité, avec la pandémie, ils n'ont aujourd'hui accès qu'à respectivement moins de 75 et 70 pays, note CNN.