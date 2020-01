Comment demander ou renouveler son passeport

publié le 25/01/2020 à 08:30

Avant un quelconque voyage prévu à l'étranger, il est de bon ton de vérifier la date de validité de son passeport, indispensable pour voyager au-delà des frontières de l'Union européenne.

Les démarches pour l'obtenir ne sont pas particulièrement complexes mais demandent un peu de temps et d'organisation. Il faut en effet compter au minimum deux semaines pour l'obtention d'un passeport, délai qui peut s'allonger selon la période et le lieu. Il vous en coûtera 86 euros.

Selon s'il s'agit d'une personne majeure ou mineure et d'une première demande ou d'un renouvellement, les documents demandés diffèrent mais il faut en tout cas se rendre en mairie avec les documents en adéquation avec votre cas. N'importe quelle mairie équipée d'une station d'enregistrement nécessaire pour délivrer un passeport biométrique convient.

Procédure d'urgence possible

Attention toutefois, il est obligatoire de prendre rendez-vous pour certaines mairies. En cas d'urgence, une procédure spéciale est possible, permettant de recevoir son passeport sous 48h. Il faut toutefois pouvoir justifier d'un motif d'ordre médical, humanitaire ou professionnel. Ce passeport électronique n'est valable qu'un an et peut être demandé à n'importe quelle préfecture. Il coûte 30 euros en timbre fiscal.

Pour certaines destinations, le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour en France. Une spécificité qui peut coûter cher si on ne la connaît pas et empêcher de partir en Australie ou encore en Russie.