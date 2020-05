Coronavirus : Qatar Airways propose aux soignants 100.000 billets gratuits

publié le 12/05/2020 à 02:48

Qatar Airways veut permettre aux personnels du corps médical de "prendre des vacances bien méritées". Et pour ce faire, la compagnie aérienne a annoncé qu'elle allait offrir 100.000 billets d'avion aux soignants à travers le monde, avec un quota par pays. Les billets seront des allers-retours gratuits, en classe économique, et vers la destination de son choix.

Les inscriptions pour tenter de profiter de cette offre débuteront le mardi 12 mai et dureront jusqu'au 18, sur le site de réservations de Qatar Airways. Les premiers arrivés seront les premiers servis, et les conjoints des soignants pourront faire partie du voyage, précise BFMTV. Et les billets seront valables pour un voyage avant le 10 décembre.

Par ailleurs, les médecins et infirmiers ne seront pas les seuls à pouvoir tenter leur chance. Les chercheurs cliniciens, les techniciens de laboratoire, les pharmaciens et les paramédicaux sont également inclus. Il faudra néanmoins montrer sa carte professionnelle le jour du départ au comptoir d'enregistrement. Sous peine de se voir refuser l'accès à bord.