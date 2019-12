Procédure de destitution : Donald Trump face à un vote historique au Congrès

publié le 18/12/2019 à 07:38

Nous sommes à l’aube d’une journée historique : la Chambre va voter l'impeachment du président Trump. En 243 ans depuis la naissance des États-Unis et en 230 ans depuis que cette procédure est entrée en vigueur dans la Constitution, seuls deux présidents ont subi le même sort. Johnson en 1868 et Clinton en 1998. En 1974, Nixon avait préféré démissionner quelques jours avant ce vote, pendant l’affaire du Watergate.

La Chambre des Représentants va voter aujourd’hui son impeachment, mais ça ne veut pas dire que le président américain va être destitué. La Chambre a agi d’une certaine manière depuis trois mois comme une chambre d’instruction. Elle a inculpé le président, entendu des témoins, présenté des conclusions et va voter aujourd’hui le renvoi du président vers le Sénat où va avoir lieu prochainement un procès. Le Sénat décidera ensuite si le président sera ou pas destitué.

On sait depuis le départ que ce ne sera pas le cas, les républicains sont majoritaires et il faut en plus une majorité des deux tiers. C’est pour ça que dans les deux précédents cas que je vous ai cités, les deux présidents qui ont subi un impeachment n’ont finalement pas été destitués.

Qui sort vainqueur de cette bataille d'opinion ?

Jusqu’à la semaine dernière, les sondages montraient qu’environ un Américain sur 2 souhaitait que le président soit chassé du pouvoir. Mais ce soutien a un peu fléchi ces derniers jours. On sent une lassitude des Américains, car ce feuilleton fait la une depuis 3 mois, il y a eu des dizaines d’heures d’audition diffusées en édition spéciale par toutes les grandes chaines pendant des journées entières.

Les démocrates n’ont pas réussi à convaincre, au-delà de leur base, que Donald Trump doit être chassé du bureau ovale. Il est trop tôt pour savoir si ça va se retourner contre eux dans les urnes en novembre. En tout cas, le président a réussi à ce qu'aucun républicain de la Chambre ne vote aujourd’hui l’impeachment.

Attaque frontale de Trump contre Nancy Pelosi

Donald Trump a envoyé cette nuit une lettre à la présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi, contre l’avis de ses avocats. Ils lui ont conseillé de ne pas envoyer cette lettre de colère, de rage, dans laquelle le président se compare aux Sorcières de Salem : une lettre de menaces, truffée de mensonges. Je vous cite ce que disait tout à l’heure un ancien conseiller de trois présidents républicains, dont Reagan : on dirait une lettre d’un "dictateur de pacotille d’une république bananière".