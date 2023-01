Mémoires du prince Harry : "Le bon moment pour me réapproprier mon histoire", assure le Duc de Sussex

À deux jours de la publication mardi 10 janvier du livre Le Suppléant (édité en France par Fayard), le prince Harry a accordé deux interviews à la télévision. La première, réalisée par la chaîne britannique ITV News, a été diffusée ce dimanche soir.

Dans cet entretien, le Duc de Sussex a justifié son choix de publier ses mémoires : "Après 38 ans à voir mon histoire racontée par tant de personnes avec des déformations et des manipulations intentionnelles, cela m'a semblé le bon moment de me réapproprier mon histoire et de la raconter moi-même", a-t-il assuré.

Alors que les premiers extraits du livre qui ont fuité montrent un prince particulièrement agressif et n'épargnant personne, il a réitéré ses volontés de réconciliation avec la famille royale. "J'aime mon père, j'aime mon frère, j'aime ma famille et je les aimerai toujours. Rien de ce que j'ai écrit dans ce livre n'a été fait avec l'intention de les blesser ou de leur faire du tort".

