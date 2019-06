Primaire démocrate américaine : qui sont les gagnants du premier débat ?

publié le 27/06/2019 à 07:14

Diffusé à l'heure de plus grande écoute sur trois chaînes du groupe NBC, le premier débat entre 10 candidats à la primaire démocrate a eu lieu mercredi 26 juin à Miami, avant un deuxième prévu ce jeudi, qui opposera également 10 autres prétendants à l'investiture démocrate pour la prochaine présidentielle.

Alors, dans ce format très contraint, des réponses d’une minute chrono, l'une des favorites, Elizabeth Warren, a su mieux que d’autres faire passer un message aux Américains sur l’économie, dont les excellents résultats ne profitent selon elle qu’aux plus riches et pas aux gens comme nous (elle rappelle ses origines modestes), aux pollueurs, alors qu’il faudrait lutter contre le dérèglement climatique, aux industries pharmaceutiques alors qu’il faudrait une couverture santé pour tous.



Et pour décrire ce système, la sénatrice à la gauche du parti parle d’un système corrompu. Le mot de corruption est très fort. Au passage, il a été question des "gilets jaunes", dans une question des journalistes sur la fiscalité carbone.



L’autre candidat qui a tiré son épingle du jeu, c’est un ancien ministre d’Obama qui s’appelle Julian Castro, qui pour l’instant était très bas dans les sondages. Le petit-fils d’immigré mexicain, élu du Texas, a su se faire remarquer en défendant le droit des migrants et des demandeurs d’asile.

Il a donc été question d'immigration dans ce débat, et de cette photo où l'on voit un père migrant et sa fille de moins de 2 ans noyés dans la rivière à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Même si la plupart des candidats n’ont pas su donner de réponse convaincante pour mettre fin à la crise humanitaire à la frontière. Est-ce que ce père et cet enfant qui se sont noyés auraient dû être accueillis aux États-Unis ? La réponse à cette question est plus complexe que l’émotion brute provoquée par la photo.

Certains candidats se sont exprimés en espagnol

On peut noter que trois candidats ont décidé de parler espagnol, pendant ce débat. Alors c’est vrai qu’ici à Miami, il y a une majorité d’Hispaniques. Leur vote est crucial, notamment ici en Floride. Le débat était diffusé notamment sur une chaîne hispanophone. Néanmoins, c’était assez étonnant de voir 3 candidats, dont deux ne sont pas hispaniques, choisir de parler espagnol pour répondre à des questions. Castro a même fini en disant qu’il voulait dire "Adios" à Donald Trump.





Étonnamment, l'actuel président des États-Unis a moins été au centre des débats que prévu. Comme si ces démocrates voulaient éviter de donner l’impression qu’ils sont obsédés par le président. Ou que la simple dénonciation de son action au pouvoir suffirait à le battre, ce qui serait évidemment faux. Mais lui s’est invité, car il a regardé le débat… depuis Air Force One (l'avion présidentiel, ndlr) tweetant notamment un "boring" (ennuyeux).