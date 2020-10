Présidentielle USA : à quoi sert vraiment le vice-président ?

publié le 29/10/2020 à 11:53

Mardi 3 novembre, les Américains ne voteront pas seulement pour un président, mais pour un duo avec un vice-président. Cette année : Mike Pence ou Kamala Harris. Mais à quoi sert le vice-président ? Il a un rôle accessoire mais essentiel.

Accessoire, car même s'il est officiellement président du Sénat, il n'y joue un rôle décisif qu'en cas d'égalité lors des votes. Il doit surtout se contenter des tâches que veut bien lui donner son président. Cela dépend de leur relation de confiance.

Certains sont relégués à des visites diplomatiques de second rang. Obama s'appuyait surtout sur son vice-président Biden, qui avait passé 36 ans au Sénat pour négocier avec l'opposition au Congrès sur les lois importantes.

Avant lui, sous la présidence de George W.Bush, le vice-président Dick Cheney était une sorte d'éminence grise dans l'après 11-Septembre, de la guerre en Irak. Se disait même de lui qu'il avait pris le pouvoir en coulisses.

Et leur rôle essentiel ?

C'est d'être prêt de finir le mandat si le président meurt. C'est particulièrement important cette année, car quel que soit l'élu, Biden ou Trump, il sera le plus vieux président de l'Histoire américaine. Et chacun des deux candidats à la vice-présidence représentent le cœur de l'électorat respectif et donc peut-être leur avenir. Pence, les chrétiens conservateurs, l'Amérique rurale. Harris, les femmes, les minorités, l'Amérique des côtes.