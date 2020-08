publié le 25/08/2020 à 08:16

Donald Trump a bien été investi par la convention du parti républicain lundi 24 août, à Charlotte en Caroline du Nord. L'une des questions qui se posaient était de connaitre le ton qu’allait choisir la campagne Trump pour amorcer sa reconquête dans les sondages.

Le camp Trump promettait un message optimiste. On disait qu’il allait démontrer que le président a aussi de la compassion et de l’empathie, comme l’a fait l’équipe Biden la semaine dernière. Une stratégie pour s’adresser aux modérés, aux centristes, à ceux qui ne sont pas encore convaincus. Mais le président et ses proches se sont plutôt fiés à leur instinct, pour revenir à un message plus sombre, qui s'adresse directement à sa base, une sorte de pot pourri des émissions de FOX News.

Les meilleurs exemples sont venus des discours du fils aîné du président et de sa belle-fille, qui est d’ailleurs une ancienne présentatrice de FOX News. Ils prétendent que Joe Biden est aux mains d’une extrême gauche radicale et marxiste, qui soutient les émeutiers, les pillards, les hordes. La civilisation occidentale est en jeu, l’Amérique de Biden sera une zone de guerre. Le discours de la belle fille du président était bizarre selon une personne de la campagne Trump. Elle hurlait, alors que la salle était vide. La vidéo a déjà fait le tour des réseaux sociaux.

SOUND ON🔈



Kimberly Guilfoyle is fired up at the #RNC2020 pic.twitter.com/P2rZgfFDko — Breaking911 (@Breaking911) August 25, 2020

Et sur la forme, cette convention semi virtuelle, diffusée à l’heure de plus grande écoute sur toutes les grandes chaines, était très réussie. Avec ses drapeaux, ses violons, elle ressemble aux pubs très efficaces de Reagan dans les années 80. Plus fluide, plus beau, plus spectaculaire que les démocrates la semaine dernière. C’était un ancien producteur de la télé réalité du président qui s’est chargé de cette mise en scène.

Elle est d’autant plus réussie qu’ils ont eu moins de temps que les démocrates, après avoir décidé que tout ne se passerait pas ici à Charlotte à cause de la Covid-19. Une convention c’est aussi et peut-être d’abord un spectacle télévisé. Et comme le dit un ancien de la Maison Blanche, il n’y a rien de mieux qu’une convention républicaine pour mettre ainsi en scène le patriotisme pour la télé.

