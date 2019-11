Présidentielle américaine : qui est Michael Bloomberg, désormais candidat ?

Michael Bloomberg, milliardaire, ex-maire de New York et candidat à l'investiture démocrate aux États-Unis

Il se rêve en recours contre Donald Trump et en champion du camp démocrate à la prochaine élection présidentielle de 2020. Michael Bloomberg s'est lancé ce dimanche 24 novembre dans la course à la Maison Blanche. "Nous ne pouvons pas nous permettre quatre années supplémentaires d'actions immorales et irréfléchies de la part de Donald Trump", a justifié l'ex-maire de New York.

Michael Bloomberg est à la tête d'une fortune de quelque 50 milliards de dollars, acquise dans l'information financière. Neuvième fortune mondiale d'après Forbes, il a lancé dès dimanche une campagne de publicité télévisée de 31 millions de dollars, un record jugé d'avance anti-démocratique par le candidat socialiste Bernie Sanders.

L'homme d'affaires est aussi à la tête de l'agence de presse Bloomberg News, qui rassemble 2.400 journalistes, un fil d'actualités, des magazines, une station de radio, des podcasts, une chaîne de télévision, et une couverture exhaustive de l'actualité politique, avec notamment six journalistes affectés à la Maison Blanche.

Un recours à l'affaiblissement de Joe Biden

Homme d'affaire de 77 ans, le candidat démocrate a été à la tête de la métropole de New York de 2002 à 2013. Michael Bloomberg avait annoncé en mars qu'il renonçait à se présenter pour, entre autres, ne pas saper les chances de Joe Biden, favori de la primaire.

Mais ce dernier est affaibli par des interrogations sur son état physique et happé par l'affaire ukrainienne qui vaut à Donald Trump une procédure en destitution. Très actif dans la lutte contre le changement climatique, contre la prolifération des armes à feu ou pour la santé, son revirement apparaîtrait donc comme un signal clair qu'il doute sérieusement des chances de Joe Biden.