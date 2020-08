Présidentielle américaine : Joe Biden choisit Kamala Harris comme colistière

publié le 11/08/2020 à 23:27

Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a annoncé ce mardi 11 août que sa colistière serait la sénatrice californienne Kamala Harris. La femme politique, âgée de 55 ans, aura pour mission de défier avec lui Donald Trump lors de l'élection présidentielle le 3 novembre prochain. Elle deviendra, en cas de victoire, la première femme vice-présidente des États-Unis.

"J'ai l'immense honneur d'annoncer que j'ai choisi Kamala Harris, combattante dévouée à la défense courageuse des classes populaires et l'une des plus grands serviteurs de l'État, comme ma colistière", a annoncé Joe Biden, 77 ans. Plus tôt dans la journée, le président Donald Trump avait affirmé que si Biden choisissait une femme colistière, des hommes pourraient se sentir "offensés".

Le président américain a par ailleurs publié sur son compte Twitter une vidéo descendant en flèche la sénatrice. "Kamala Harris a fait campagne pour devenir présidente en se précipitant dans les bras de la gauche radicale", commence cette vidéo, qui l'accuse également d'avoir appelé à de nouveaux impôts à hauteur de plusieurs "milliers de milliards".