Crédit : ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

et AFP

publié le 12/08/2020 à 04:57

Le président américain Donald Trump n’a pas manqué de réagir à la désignation de la colistière du candidat démocrate à la Maison Blanche. Il s'est dit mardi "surpris" par la décision de Joe Biden de choisir comme colistière la sénatrice noire Kamala Harris. Il estime que les performances de cette dernière sont "médiocres".

"J'étais plus surpris qu'autre chose parce qu'elle a été très médiocre" pendant la campagne des primaires démocrates, remportée par Joe Biden, a déclaré le président américain lors de sa conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche. "Elle a eu de très mauvais résultats aux primaires. Et ça, c'est comme un sondage”, a-t-il ajouté.

D’après le milliardaire républicain, qui est candidat à sa réélection, Kamala Harris avait été "la plus méchante, la plus horrible, la plus insolente de tout le Sénat", lors de l'audition du candidat conservateur controversé à la Cour suprême Brett Kavanaugh, en 2018. Elle a aussi "manqué de respect" à Joe Biden, a-t-il jugé.

Il faisait référence au premier débat des primaires démocrates, en 2019, où la sénatrice de Californie avait attaqué l'ancien vice-président avec virulence sur ses positions passées concernant les politiques de déségrégation raciale dans les années 1970. Par contraste, Donald Trump a chanté les louanges de son vice-président Mike Pence, "solide comme un roc" et "respecté de tous les groupes religieux".