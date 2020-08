États-Unis : Joe Biden est "contre Dieu", selon Donald Trump

publié le 07/08/2020 à 17:39

"Il est contre Dieu, il est contre les armes". Donald Trump s'en est violemment pris à son adversaire principal pour l'élection présidentielle de novembre 2020, le candidat démocrate Joe Biden, lors d'un discours prononcé le 6 août.

S'adressant à ses supporters dans l'État de l'Ohio, un état pivot décisif dans le cadre du scrutin présidentiel, le chef de l'État a affirmé que son opposant suivait "l'agenda de la gauche radicale : prendre vos armes, retirez votre droit de porter des armes, pas de religion, s'en prendre à la Bible, s'en prendre à Dieu."

Joe Biden, un catholique revendiqué qui a souvent expliqué que sa foi l'avait aidé à traverser la mort de deux de ses enfants et de sa première femme, a qualifié les propos de Donald Trump de "honteux", dans un communiqué. Il a réaffirmé que ses croyances religieuses lui ont apporté "du confort dans les pertes et la tragédie, et de la modestie dans les triomphes et le bonheur."

Le président sortant ne s'est pas seulement attaqué à la foi de son rival. "Je dirais pas qu'il est en super forme, et vous ?", a-t-il demandé à la foule, faisant résonner les nombreuses attaques que subit le candidat démocrate sur une perte prétendue de ses capacités cognitives.