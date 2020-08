Crédit : ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 11/08/2020 à 20:51

Le président des États-Unis n'en est plus à une outrance près alors que la campagne pour l'élection présidentielle de novembre est lancée avec son opposant démocrate. Ce mardi 11 août, Donald Trump a estimé que certains hommes pourraient se sentir "offensés" par l'engagement de Joe Biden à choisir une femme comme colistière.

Joe Biden "s'est borné à un certain groupe de personnes", selon le président américain. "Certains diront que c'est une offense faite aux hommes, et d'autres diront que c'est OK", a-t-il expliqué dans un entretien téléphonique à la radio Fox Sports. À cette occasion, Donald Trump a salué le travail de son propre vice-président, Mike Pence.

Le candidat démocrate Joe Biden s'est engagé dès le début de sa campagne à choisir une femme comme numéro 2. Il doit annoncer son choix cette semaine. Qui qu'elle soit, elle ne sera que la troisième femme désignée colistière, après Sarah Palin (avec le républicain John McCain, en 2008) et Geraldine Ferraro (avec le démocrate Walter Mondale en 1984).



Aucune n'est devenue vice-présidente. "Les gens ne votent pas pour le colistier, pas du tout, a estimé Donald Trump. Vous pouvez choisir un George Washington comme colistier. Ou Abraham Lincoln, revenu d'entre les morts. Ils ne votent tout simplement pas pour le colistier".