et AFP

publié le 10/09/2020 à 22:51

La firme américaine Microsoft a indiqué avoir détecté des cyberattaques en provenance de Chine et de Russie visant à déstabiliser la présidentielle américaine. Parmi les pirates incriminés, on retrouverait le groupe russe qui avait hacké la campagne des Démocrates lors de l'élection de 2016. Les attaques viseraient les campagnes électorales actuelles du président Donald Trump et de son rival Joe Biden.

Il apparaît "clair que des groupes d'activistes étrangers ont intensifié leurs efforts" afin de viser l'élection présidentielle aux États-Unis, a ainsi précisé Microsoft relayé par la BBC. L'entreprise précise avoir détecté 200 attaques de groupes de pirates russes visant des organisations liées aux deux partis politiques américains.

Des tentatives de piratage, sans succès, venant de Chine ont, elles, visé directement des personnalités politiques comme Joe Biden ou une personnalité "autrefois associée" à l'administration Trump, selon Microsoft.