"J'entends le son de la victoire ! De la victoire ! De la victoire ! J'entends le son de la victoire !" La télévangeliste et conseillère spirituelle de Donald Trump, Paula White, tente le tout pour le tout. Alors que les résultats de l'élection présidentielle américaine ne sont pas encore connus dans leur intégralité mais qu'une victoire de Joe Biden se dessine plus nettement avec le temps, la prédicatrice s'est tournée vers Dieu pour qu'il intercède en faveur de président Trump.

Si Donald Trump fait le pari des tweets et des recours en justice, Paula White, elle, mise sur les forces surnaturelles pour sécuriser la victoire du candidat républicain. "Victoire ! Victoire ! Victoire ! Des anges nous sont envoyés en ce moment ! (...) Des anges envoyés d'Afrique maintenant ! D'Afrique maintenant ! D'Afrique maintenant ! Ils viennent d'Amérique du Sud ! Ils viennent ici !", répétait Paula White face aux caméras de son émission. Une transe surréaliste qui n'a pas manqué de provoquer la confusion et l'hilarité sur les réseaux sociaux. Le jeune homme qui marchait derrière elle sur la scène, visiblement peu touché par son message divin, a grandement participé à faire de ce moment une séquence culte.

Paula White est une vraie petite star dans le monde très particulier des évangélistes cathodiques. Avec ses trois millions d'abonnés sur Facebook, cette quinquagénaire prêche avec un aplomb considérable et un ego démesuré. "Là où je marche, Dieu marche. Là je suis, Dieu est. J'ai l'autorité pour déclarer que la Maison blanche est un lieu saint parce que j'y étais !", a-t-elle par exemple dit à ses ouailles.

Originaire du Mississippi, Paula White n'est pas née dans une famille particulièrement religieuse. Son père s'est suicidé alors qu'elle n'avait que 5 ans et sa jeunesse a été marquée par une succession d'abus sexuels. A l'adolescence elle dit souffrir de boulimie. Elle devient chrétienne en 1984 en rejoignant la Damascus Church of God. dans les années 2000, elle fait ses premières apparitions télévisées sur Trinity Broadcast Network, Daystar, ou encore Black Entertainment Television.

Elle fréquente et guide des stars come Michael Jackson ou encore Tyra Banks. Trump est venu à elle après avoir regardé ses sermons à la télévision. C'est grâce à elle que Trump sera devenue si pieux d'après leurs légendes respectives. Paula White est une apôtre fervente de la "théologie de la prospérité", une analyse particulièrement contestée qui veut que la richesse des uns et la pauvreté des autres ne soient que des conséquences des jugements de Dieu sur les destins de chacun.

