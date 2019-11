Présidentielle américaine : les prochaines étapes-clés de la campagne

publié le 24/11/2019 à 08:02

Qui sera le 46e président des États-Unis ? Déjà lancée depuis plusieurs mois, la longue campagne présidentielle américaine va rapidement s'accélérer avec les premiers scrutins démocrates début 2020.

Dans ce camp, la campagne a débuté il y a près d'un an. De Bernie Sanders à Joe Biden, pas moins de 22 candidats se sont déclarés. L'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, qui s'était retiré en 2016 pour laisser sa place à Hillary Clinton, fait figure de favori.

Côté Républicain, Donald Trump a annoncé sans surprise sa candidature pour un deuxième mandat, le 18 juin dernier à Orlando, en Floride. Trois autres personnalités républicaines tentent déjà de lui faire front mais la tâche s'annonce compliquée. À moins d'un an de l'échéance, voici les dates-clés de la prochaine élection présidentielle.

20 novembre 2019 : débat démocrate

À Atlanta, en Géorgie, se tient ce mercredi 20 novembre le cinquième débat démocrate entre une dizaine de candidats les mieux placés en terme de sondages et de financements, sur la quasi vingtaine encore en lice. Un record. Un sixième débat est prévu le 19 décembre et six débats pour l'investiture démocrate suivront en 2020.

3 février 2020 : les "caucus" de l'Iowa

Ce petit État rural a un poids surdimensionné dans les élections américaines car il est le premier à voter lors des primaires. Ses "caucus" sont des votes à la mode artisanale où les électeurs expriment leur choix parfois debout, en se regroupant pour chaque candidat.

Du 11 au 29 février : trois États-clés votent

Les primaires démocrates se poursuivent dans trois États particulièrement scrutés puisqu'ils votent juste après l'Iowa et peuvent propulser, ou anéantir, les espoirs d'un candidat. Il s'agit du New Hampshire (11 février), du Nevada (22) et de la Caroline du Sud (29).

3 mars : "Super Tuesday"

C'est le jour où le plus d’États votent. Avec une avalanche de primaires, cette journée cruciale, surnommée le "Super Tuesday", pourrait marquer décisivement la course à l'investiture démocrate avec des scrutins organisés dans 15 États et un territoire d'outre-mer, dont les deux États les plus peuplés du pays : la Californie et le Texas. Jusqu'en juin, les autres États et territoires organiseront à leur tour leurs primaires.

17 mars : Arizona, Floride et Illinois

Après les puissances du Midwest telles que le Michigan ou l'Ohio, le 10 mars, l'Arizona, la Floride et l'Illinois sont appelés aux urnes. L'occasion pour les candidats qui remporteront ces États-clés de faire pression sur leurs adversaires.

Du 13 au 16 juillet : convention démocrate

Après plus d'un an d'une campagne intense entre un nombre record de prétendants qui ont affiché une diversité inédite, le parti démocrate désignera son ou sa candidat(e) à la présidentielle américaine dans la ville de Milwaukee, dans le Wisconsin, un État du Midwest qui avait donné un avantage décisif à Donald Trump en 2016.

Du 24 au 27 août : convention républicaine

Déjà fort du soutien officiel du parti républicain et très populaire auprès de la base, le président sortant Donald Trump devrait être désigné candidat à sa réélection... sauf s'il était destitué de ses fonctions, ce qui semble improbable à ce stade. La convention se tiendra dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, État remporté par Hillary Clinton en 2016.

29 septembre : premier débat présidentiel

Les candidats républicain et démocrate s'affronteront sur un plateau de télévision pour la première fois avant deux autres débats les 15 et 22 octobre. Les candidats à la vice-présidence débattront le 7 octobre.

3 novembre 2020 : élection présidentielle

Le mardi 3 novembre 2020, des millions d'électeurs américains se rendront aux urnes pour voter pour les "grands électeurs" et ainsi choisir le prochain locataire de la Maison Blanche. Les 538 délégués du collège électoral entérineront ensuite officiellement le score de l'élection au mois de janvier 2021.