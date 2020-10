publié le 22/10/2020 à 16:34

La question de l'assurance-maladie est plus que jamais, en cette période d'épidémie, au cœur de la campagne. Même si les malades de la Covid-19 sont exceptionnellement couverts. Les plus pauvres et les plus âgés le sont de toute façon. Mais avec cette crise, des dizaines de millions d'Américains ont perdu leur emploi et avec lui leur couverture-santé qui dépend de l'entreprise.

Ils peuvent alors s'inscrire à ce que l'on appelle "Obamacare", une couverture-santé de base qu'Obama a fait voter dans la douleur il y a 10 ans. Trump avait promis de supprimer et remplacer ce système qui est vu par beaucoup comme une "étatisation" de la santé qui les inquiète.

Le président a essayé de le détricoter et le conteste en justice. Les démocrates martèlent que la couverture-santé est en jeu dans cette élection et pensent que cela peut-être l'argument décisif pour la victoire de Biden.

Si Joe Biden remporte l'élection le 3 novembre, cela signifie-t-il pour autant qu'il pourrait y avoir une couverture-santé universelle ? Pas tout à fait. Biden promet d'améliorer "Obamacare", mais surtout pas de bâtir un système universel tel que le proposaient des candidats plus à gauche, comme Bernie Sanders, dans la primaire démocrate.

C'est leur principal sujet de discorde. Si les démocrates gagnent très largement, Biden sera sous pression de son aile gauche.