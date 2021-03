Présidentielle américaine : Joe Biden envisage de se présenter à nouveau en 2024

Crédit : CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 25/03/2021 à 22:10

Joe Biden, 46e président des États-Unis, qui a succédé à Donald Trump, a annoncé ce jeudi 25 mars, qu'il envisageait de se représenter à la présidentielle américaine de 2024. Il a précisé que si cela devait se produire, sa vice-présidente, Kamala Harris, serait une nouvelle fois sa colistière. Jusqu'à présent, le chef d'État avait toujours précautionneusement évité de donner une réponse aussi directe, quant à la possibilité de se porter une nouvelle fois candidat.

"La réponse est oui, je prévois de me présenter à ma réélection. C'est ce à quoi je m'attends", a déclaré le président américain, âgé de 78 ans, lors de sa première conférence de presse à la Maison Blanche. Il a ensuite nuancé sa réponse, affirmant respecter "le destin" : "Je ne sais pas d'où vous venez (...) mais j'ai un grand respect pour le destin. Je n'ai jamais pu planifier avec certitude quatre ans et demi, trois ans et demi en avance."

Lorsqu'il lui a été demandé s'il envisageait de se présenter, une nouvelle fois, face à Donald Trump, il a répondu en ces termes : "Oh, vraiment. Je n'y pense même pas, je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de qui représentera le parti républicain."

Kamala Harris, "une très bonne partenaire"

Et s'il devait se présenter à nouveau, Joe Biden choisirait-il une nouvelle fois Kamala Harris, première femme vice-présidente de l'histoire du pays, comme colistière ? "Je m'attends absolument à ce que cela soit le cas, a-t-il répondu. Elle fait un très bon travail. C'est une très bonne partenaire." Âgée de 56 ans, cette dernière figure parmi les candidats déjà pressentis pour la présidentielle de novembre 2024.

Kamala Harris s'était présentée à la primaire démocrate, en 2019. Mais finalement, elle avait jeté l'éponge avant les premiers votes, début 2020.