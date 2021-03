États-Unis : les deux chiens de Joe Biden ont réintégré la Maison Blanche

publié le 25/03/2021 à 06:40

Les chiens de Joe Biden avaient été renvoyés de la Maison Blanche car le plus jeune Major avait mordu un membre du personnel. Mais ça y est, les bergers allemands sont de retour, on a appris ce mercredi que les deux chiens avaient réintégré la niche présidentielle, ça a été confirmé par la porte-parole de la première dame. Preuve que cette petite histoire intéresse les Américains, la question avait été posée à Joe Biden la semaine dernière sur la chaîne ABC.

Quelques minutes après avoir qualifié Vladimir Poutine de tueur, on lui avait demandé des nouvelles de Major, le plus jeune. C’est par lui que le scandale est arrivé. Au début du mois, il avait mordu un membre du personnel de la Maison Blanche. Joe Biden avait pris sa défense en disant que c’était un bon chien, mais qu’il doit s’habituer à son nouvel environnement. Qu’il découvre de nouvelles personnes à chaque coin de la Maison Blanche, précisant que "85 % des gens l’adorent". Ce qui laisse donc 15% de gens qui ne l’apprécient pas ou qui en ont peur.

Les deux chiens de Biden sont de petites célébrités aux États-Unis. Ils commencent à faire partie du paysage. C’est pour ça que Joe Biden a dû expliquer pourquoi les chiens avaient été renvoyés de la Maison Blanche. Des questions ont été posées en conférence de presse à la porte-parole (qui doit se demander dans ces moments-là si elle a vraiment signé pour ça).

Major aurait reçu quelques leçons de dressage

En fait ils n’auraient pas été renvoyés, ce n’était pas une punition mais comme Gilles Biden devait partir en voyage et lui aussi, c’était plus simple qu’il soit dans leur maison du Delaware. Au passage, le fougueux Major aurait reçu quelques leçons de dressage supplémentaires, histoire qu’il ne prenne pas l’habitude de mordre les mollets de tout le monde

Alors, on les voit souvent en photo, en promenade à la Maison-Blanche avec le président, sur le tapis du bureau ovale, il y a même une photo d'une réunion où on voit les deux bergers allemands au premier plan. Vous les avez aussi vus dans la neige ou tout simplement dormant sur leurs coussins.

Champ a 12 ans, Major 2 ans, c’est le premier chien issu d’un refuge à poser ses pattes à la Maison-Blanche. D’ailleurs, il y a une tradition ancienne, d’animaux domestiques à la Maison-Blanche. Seulement deux présidents n’auraient pas eu d’animaux de compagnie : Chester Arthur à la fin du XIXe siècle et Donald Trump.

Si vous voulez un ami à Washington, prenez un chien Harry Truman





Theodore Roosevelt avait même un ours et des cochons. William Taft une vache qui fournissait le lait, Kennedy avait un poney pour les enfants. Et puis plus récemment, Bill Clinton avec lui un chien et un chat : Buddy et Socks. Avec l’apparition d’internet, débute la starification des animaux. Sur le site de la Maison Blanche, on voit souvent des photos de Barney, l’un des chiens de George W. Bush.

Il y a même une lignée présidentielle, puisque Spot (sous George W. Bush) était la fille de Millie qui était la chienne de ses parents quand ils étaient à la Maison Blanche. Et puis, il y a eu Bo et Sunny, les chiens d'Obama. Tous ces animaux, peut-être pour donner raison à l’ancien président Harry Truman qui disait : "Si vous voulez un ami à Washington, prenez un chien".

Sachez que c’est le jardinier en chef qui s’occupe normalement des animaux et qu’il y a un musée en Virginie consacrée à l’histoire des animaux qui se sont succédé à la Maison Blanche.