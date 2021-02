États-Unis : débat lunaire autour d'un chien de Joe Biden, jugé "dégoûtant"

Crédit : WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 23/02/2021 à 03:08

Les médias conservateurs américains mèneront la vie dure au président démocrate Joe Biden, et nul doute qu'ils se jetteront sur la moindre polémique afin de critiquer et décrédibiliser le pensionnaire de la Maison-Blanche issu du camp opposé. Et ces derniers jours, la cible des attaques n'a pas été la politiques sociale ou étrangère de Joe Biden, mais plutôt l'un de ses chiens.

Grande tradition des présidents des États-Unis, les chiens ont toujours eu leur place dans la résidence des "Potus". Et après 4 ans d'absence sous Donald Trump, les canidés ont fait leur retour à travers Major et Champ, les deux animaux des Biden. Et c'est Champ, le berger allemand ainé de la paire de compagnons du président, qui a été sévèrement tancé. Sur la chaîne conservatrice Newsmax, un débat a été organisé concernant les chiens de Joe Biden, a repéré Le Point qui cite TMZ.

Deux "experts", spécialisés dans l'histoire présidentielle, ont passé au crible le chien âgé de 12 ans, relevant son aspect négligé, jugeant Champ laid et même "dégoûtant", relaient nos confrères. Les deux invités du débat ont cité en exemple le chien de Ronald Reagan et celui de George Bush père. Les deux présidents étant évidemment républicains.