publié le 13/11/2020 à 07:47

Une victoire du camp démocrate sans précédent depuis 1996 dans l’État de l’Arizona. Les médias américains ont confirmé, jeudi 12 novembre, que Joe Biden a été déclaré vainqueur, renforçant ainsi son avance et sa victoire à l’élection présidentielle américaine.

Alors que le scrutin était serré, le candidat démocrate à la Maison Blanche a finalement décroché sa victoire avec une avance de plus de 11.000 voix. Joe Biden remporte ainsi 11 grands électeurs de plus, rapportent NBC, CBS, ABC et CNN. La nuit ayant suivi le scrutin du 3 novembre, il avait déjà été déclaré vainqueur par Associated Press et la chaîne Fox News.

Le 46ème président des États-Unis, qui prendra ses fonctions le 20 janvier 2021, a réuni au total 290 grands électeurs : pour rappel, il faut compter sur un minimum de 270 grands électeurs pour remporter la course à la Maison Blanche.

Des résultats encore attendus

De son côté, Donald Trump nie toujours la victoire de son rival démocrate, plus d'une semaine après le scrutin. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a soutenu le président, mardi 10 novembre, en refusant, lui aussi, de reconnaître la victoire de Joe Biden.

Il a promis une "transition en douceur" vers un "second" mandat de l'administration républicaine. "Nous allons compter toutes les voix", a-t-il affirmé devant la presse. Des résultats sont encore attendus dans deux États : la Caroline du Nord et la Géorgie.