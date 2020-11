Présidentielle américaine : deux hommes armés arrêtés près d'un bureau de vote

Crédit : GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 07/11/2020 à 19:40

Devant le Philadelphia Convention Center, deux hommes armés venant de Virginie ont été arrêtés dans la soirée du 5 novembre dernier. Ils venaient "livrer un camion rempli de faux bulletins de vote" à la ville, rapporte le média de la chaîne américaine CNN.

Le Philadelphia Convention Center est l'un des endroits où les votes de l'élection présidentielle américaine sont comptabilisés. Antonio LaMotta, 61 ans, et Joshua Macias, 42 ans, tous deux originaires de Chesapeake, en Virginie, ont été arrêtés jeudi soir à l'extérieur du centre, soupçonnés de porter des armes de poing en Pennsylvanie sans permis, indique CNN.

Les deux hommes portaient des armes de poing chargées et la police a trouvé un fusil de type AR dans le Hummer. Environ 160 cartouches ont été trouvées dans les armes et le véhicule, ont indiqué les autorités.Des autocollants et un chapeau avec des logos du mouvement conspirationniste QAnon ont été trouvés dans le véhicule, a aussi déclaré le procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner.

LaMotta et Macias ont été interpellés le 6 novembre au soir et un juge a fixé la caution à 750.000 dollars pour chacun, a déclaré la porte-parole de Krasner, Jane Roh. Les détails concernant les prétendus faux bulletins de vote, y compris leurs origines, ne sont pas encore disponibles.