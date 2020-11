publié le 02/11/2020 à 17:12

Aux États-Unis, à la veille de l'élection présidentielle, Donald Trump continue à prédire une vague républicaine, alors que les sondages lui donnent 8 points de retard sur Joe Biden. Il multiplie les meetings jusqu'au bout de la nuit : cinq rien que dimanche. Et dans cette Amérique à fleur de peau, certains s'inquiètent déjà de l'annonce des résultats, car Donald Trump pourrait ne pas les attendre pour se proclamer vainqueur.



Selon le site Axios, souvent bien informé sur l'entourage de Donald Trump, le président a confié à des proches qu'il ferait, à la Maison Blanche, une déclaration de victoire dans la nuit de mardi à mercredi, s'il est en tête dans les premiers dépouillements de l'Etat-clé de Pennsylvanie, sans attendre le décompte du vote anticipé.



Le président dément, puis confirme, que dès cette nuit-là, "dès que l'élection est terminée, on y va avec nos avocats". Les démocrates l'accusent de vouloir faire annuler en justice le décompte du vote anticipé, qu'il pense plus favorable à Joe Biden.

"Si Trump gagne, il va y avoir des émeutes"

Cet électeur trumpiste en Pennsylvanie se prépare au pire : "ça va chauffer mardi soir. Si Trump gagne, il va y avoir des émeutes. Cela va merder, ça ne va pas être beau à voir". Et cette autre trumpiste de Pennsylvanie pense qu'il faut attendre le décompte total des votes: "la plupart des Américains sont des gens normaux. Je pense que tout le monde va attendre le résultat du vote et le respecter".

Le service des élections en Pennsylvanie prévient qu'il faudra probablement attendre au plus tôt mercredi, voire jeudi, pour connaître le résultat qui pourrait désigner le président.