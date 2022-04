Le sujet du jour. Depuis 1974, le débat télévisé de l'entre-deux-tours est un moment-clef de la campagne présidentielle. Cette émission unique en son genre a été le théâtre de joutes verbales célèbres et de petites phrases qui restent gravées dans l'Histoire. Cinq ans après leur premier face-à-face, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent pour un nouveau débat, mercredi 20 avril, à 21 heures, quatre jours avant le second tour de l'élection.



Pourquoi on en parle ? Les candidats se préparent minutieusement pour sortir vainqueur du débat. Mais cela influence-t-il vraiment les électeurs dans la dernière ligne droite ? Le débat de l'entre-deux-tours peut-il faire basculer le scrutin ?

L'analyse. "L'exemple de 1974 est intéressant. Lorsqu’il rentre sur le plateau, Giscard est à 51% et Mitterrand à 49. La force de Valérie Giscard d’Estaing, c'est d’avoir fait croire à tout le monde qu’il avait gagné le débat avec cette petite phrase que les journalistes n’avaient même pas remarqué : "Vous n’avez pas le monopole du cœur". Il a même convaincu Mitterrand qu’il avait gagné grâce à cette petite phrase. C’est pour cela que Mitterrand ne voulait pas de débat en 1981, explique Christian Delporte, historien spécialiste de la communication politique.

