Présidentielle 2022 : ce que l'on sait du débat d'entre deux tours

Moment symbolique de la présidentielle, le débat d'entre-deux tours a, cette année été précédé de craintes sur un interventionnisme des deux candidats dans le choix de ses animateurs, après plusieurs polémiques de ce genre durant la campagne.

Le débat opposant Emmanuel Macron et Marine Le Pen aura lieu le mercredi 20 avril à 21h00, quatre jours avant le deuxième tour. Il sera animé par les journalistes Léa Salamé (France 2) et Gilles Bouleau (TF1).

Comme c'est l'usage pour ce rendez-vous traditionnel depuis l'élection de 1974, ces noms ont fait l'objet d'un accord entre les chaînes et les équipes de campagne. Mais au sein de France Télévisions, certains jugent que ce choix n'aurait pas forcément été le même si les candidats n'avaient pas été consultés.

Au centre des interrogations, la présentatrice du 20h00 de France 2, Anne-Sophie Lapix, dont "ni Macron ni Le Pen" ne souhaitaient la présence, selon un journaliste de la rédaction. La direction de France Télévisions, elle, réfute catégoriquement avoir cédé à des exigences des candidats.

Plus de deux heures de débat

Franceinfo précise que le débat, réalisé par Didier Froehly, durera un peu plus de deux heures et sera coproduit par TF1 et France 2. Il sera également diffusé sur LCI et franceinfo. D'ici la veille du débat, plusieurs points doivent encore être réglés, notamment la possibilité ou non de diffuser des plans montrant les réactions du candidat qui ne parle pas en simultané.

Quant aux grands axes du débat, plusieurs organisations de défense de l'environnement demandent à ce que le climat fasse l'objet d'au moins 1/5 du débat, la crise écologique ayant été trop absente du débat, selon elles.