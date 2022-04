Présidentielle 2022 : comment les Américains voient le duel Macron-Le Pen

Avant le second tour de l’élection présidentielle, que pensent les Américains de ce duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, et de la politique française en général ? Quelques incompréhensions, un peu d’indifférence... même si la présidentielle française ne doit pas occuper les nuits de Joe Biden et de son équipe, le résultat du dimanche 24 avril sera scruté de près par la Maison-Blanche.

Car, même si il y a eu des tensions cet été après le retrait précipité d’Afghanistan et surtout le micmac sur les commandes de sous-marins pour l’Australie, Paris et Washington est un axe qui fonctionne plutôt bien en ce moment. Emmanuel Macron et Joe Biden partagent les mêmes vues sur nombre de dossiers.



Les relations seraient sans doute différentes, disons plus incertaines, avec Marine Le Pen, notamment parce qu’elle souhaite sortir du commandement intégré de l’OTAN. Et qu’elle a dit qu’elle voulait un "rapprochement stratégique entre l'Otan et la Russie" quand la guerre en Ukraine sera terminée.

"C'est l'intérêt aussi des États-Unis qui n'ont (...). aucun intérêt à voir émerger une étroite union sino-russe", a-t-elle dit. Les médias américains la présentent en tout cas comme "quelqu’un qui, au passage, est connu pour avoir des liens étroits avec Vladimir Poutine".

