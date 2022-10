Le Premier ministre italien Silvio Berlusconi et le président russe Vladimir Poutine en Sardaigne le 17 avril 2008.

À 86 ans, "Il Cavaliere" n'a rien perdu de son goût de la polémique. Mercredi 19 octobre, Silvio Berlusconi a suscité un tollé en Italie après avoir dit "renouer" avec Vladimir Poutine qui lui a envoyé de la vodka pour son anniversaire, dans un enregistrement audio diffusé par une agence de presse. L'ancien chef de gouvernement y impute aussi à Kiev la responsabilité de l'invasion de l'Ukraine. "Poutine ne voulait pas la guerre", y affirme-t-il.

"J'ai un peu renoué le contact avec le président Poutine, un peu beaucoup, dans le sens où pour mon anniversaire, Poutine m'a envoyé 20 bouteilles de vodka et une très gentille lettre. J'ai répondu en lui envoyant des bouteilles de Lambrusco et une très gentille lettre. Il m'a dit que j'étais le premier de ses cinq vrais amis", poursuit-il

Ses propos ont provoqué la stupéfaction de Giorgia Meloni, qui doit devenir Première ministre ce vendredi 21 octobre, et qui s'emploie à former un gouvernement avec ses alliés au sein de la coalition, Forza Italia de Silvio Berlusconi et la Ligue de Matteo Salvini.

"Berlusconi en roue libre"

"Berlusconi en roue libre", "Berlusconi sans frein"...La presse italienne se faisait mercredi un large écho des confidences faites cette semaine par le milliardaire à des députés de son parti. En toute hâte, Forza Italia a diffusé un communiqué pour clarifier la position du parti et de Silvio Berlusconi vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine, "en ligne avec celle de l'Europe et des Etats-Unis".

Face à la controverse soulevé par ces dernières déclarations, Silvio Berlusconi a tenu à préciser dans un communiqué que sa "position personnelle et celle de Forza Italia ne s'écartent pas de celle du gouvernement italien, de l'Union européenne, de l'Alliance atlantique ni sur la crise en Ukraine ni sur les autres grands sujets de politique internationale". Il a également souligné qu'il serait "impossible de parvenir à la paix si les droits de l'Ukraine ne sont pas protégés de manière adéquate".

