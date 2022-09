En Italie, le parti post-fasciste Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni, est arrivé en tête aux législatives dimanche 25 septembre, un fait sans précédent depuis 1945, selon des sondages réalisés à la sortie des urnes. "Je suis très heureuse de voir ce parti arriver au pouvoir", a réagi Marion Maréchal, invitée de RTL ce lundi 26 septembre. Celle-ci affirme que le parti de Giorgia Meloni "n'est pas d'extrême droite, mais plus classiquement conservateur".

"Sa victoire va contribuer à protéger les Français indirectement", dit-elle, soulignant le blocus maritime voulu par Giorgia Meloni. "Nous avons à travers Meloni un modèle de volonté. Elle n'a fait aucune compromission. C'est la récompense d'une stratégie que je partage en France", poursuit Marion Maréchal.

Giorgia Meloni se dit contre l'avortement et contre le mariage pour tous notamment. "Elle n'est pas pour l'interdiction de l'avortement mais elle a une approche plus conservatrice. Elle considère que l'avortement doit rester une exception", assure le vice-présidente de Reconquête. "Je ne crois pas que Giorgia Meloni défende un parti autoritaire basé sur la discrimination d'une race ou d'une religion. Donc ça n'est pas un parti factuellement d'extrême droite".

"C'est un modèle en ce sens qu'il y a des idées partagées avec Reconquête sur un certain nombre de sujets. C'est un modèle dans la cohérence", poursuit-elle, saluant "la méthode d'une femme qui a défendu l'idée d'une coalition à droite pour gagner et je crois qu'en France on devrait avancer dans cette hypothèse".

