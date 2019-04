publié le 03/04/2019 à 17:52

Nouveau rebondissement pour Carlos Ghosn. Le conseil d'administration de Renault s'est réuni mercredi 3 avril et refuse de verser une retraite chapeau de 770.000 euros à l'ancien patron. Il considère que les "conditions de départ" de l'ancien PDG "ne correspondent à aucun des deux cas d'ouverture de ce régime et qu'une rente ne pourra lui être versée à ce titre". Carlos Ghosn avait fait valoir des droits à la retraite lorsqu'il a présenté sa démission dans une lettre le 24 janvier dernier.



Tout ce que Renault doit encore à son ancien patron est annulé ou gelé ce soir. La part variable d'un million et demi d'euros a été refusée, les 80.000 actions d'une valeur de 5 millions d'euros aussi et les 224.000 euros de salaire restants ne seront sans doute jamais versés non plus. Un vote des actionnaires prévu dans quelques semaine le confirmera sûrement.

Pour les administrateurs du groupe il y a trop d'incertitudes dans le dossier Carlos Ghosn et ils vont attendre la fin des investigations. D'autant que ce soir on apprend qu'il y a de nouveaux doutes sur plusieurs millions de dépenses injustifiées dans la filiale néerlandaise Renault RNBV.

Changement d'époque avec le nouveau PDG

Jean-Dominique Senard donne l'exemple. Il ne gagnera que 450.000 euros par an pour ses fonctions de président. C'est le salaire des présidents d'entreprises publiques comme la RATP ou la SNCF. C'est aussi près de 10 fois moins que ce qu'il gagnait chez Michelin mais il n'a plus un rôle opérationnel chez Renault, il ne pilote pas la stratégie du groupe. Au-delà de son salaire, il ne touchera pas de bonus ni d'actions à prix préférentiel.