Portugal : le déraillement d'un train fait deux morts et sept blessés graves

et AFP

publié le 01/08/2020 à 04:05

Le déraillement d'un train près de Soure, dans le centre du Portugal, a fait deux victimes et sept blessés graves, a indiqué vendredi la protection civile portugaise. La protection civile a aussi fait état de trente blessés légers sur son compte Twitter. Le train a percuté un véhicule d'entretien des caténaires avant de dérailler et de sortir des voix.

L'accident de ce train, qui transportait quelque 280 passagers, s'est produit vers 15h30 locales (14h30 GMT). Ce train à grande vitesse Alfa Pendular reliait Lisbonne à Braga dans le nord du pays, en passant par Coimbra et Porto, les principales villes du pays.

Sur place, un important dispositif a mobilisé plus de 170 secouristes et deux hélicoptères pour secourir les victimes. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a présenté "ses condoléances aux familles et amis des victimes mortelles" après ce "grave accident" dans un message publié sur le site internet de la présidence.

Déraillement d'un train, près de Soure (Portugal), le 31 juillet 2020 Crédits : CARLOS COSTA / AFP | Date : 01/08/2020 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Déraillement d'un train, près de Soure (Portugal), le 31 juillet 2020 Crédits : CARLOS COSTA / AFP | Date : Déraillement d'un train, près de Soure (Portugal), le 31 juillet 2020 Crédits : CARLOS COSTA / AFP | Date : Déraillement d'un train, près de Soure (Portugal), le 31 juillet 2020 Crédits : CARLOS COSTA / AFP | Date : Déraillement d'un train, près de Soure (Portugal), le 31 juillet 2020 Crédits : CARLOS COSTA / AFP | Date : Déraillement d'un train, près de Soure (Portugal), le 31 juillet 2020 Crédits : CARLOS COSTA / AFP | Date : 000_1W40YT Crédits : CARLOS COSTA / AFP | Date : 1 / 1 < > +