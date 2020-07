Seine-Maritime : cinq jeunes sauvent un octogénaire bloqué sur des rails

publié le 28/07/2020 à 16:40

C'est un acte héroïque dont ils peuvent être fiers. Cinq jeunes n'ont pas hésité, le dimanche 20 juillet, à sauver un octogénaire bloqué au volant de sa voiture, sur les rails d'un passage à niveau, à Notre-Dame-de-Bondeville, une commune située à 10 kilomètres au nord de Rouen.

Alors que les barrières viennent de se lever après le passage d'un train Paris-Le Havre, une voiture s'engage et reste bloquée sur la voie. Ousman, l'un des cinq jeunes héros, raconte la suite des événements : "Quand je suis arrivé au niveau du véhicule, j'ai aperçu un octogénaire bloqué à l'intérieur, qui était paniqué et ne savait pas quoi faire". Il ajoute ensuite que "comme il ne voulait pas quitter le véhicule, j'ai appelé plusieurs amis du quartier qui étaient aux alentours pour soulever le véhicule et arriver à le dégager".

Le drame a donc été évité de justesse car à tout moment un autre train pouvait surgir. Une fois sur place, les secours ont pris en charge l'octogénaire paniqué mais aussi Ousman, blessé au bras lors de cette intervention périlleuse. Humblement, il estime qu'il n'est "pas un héros" car "j'ai agi comme tout citoyen devrait agir". "J'ai été remercié et je suis fier de moi au moins" s'est-il satisfait. Nul doute qu'Ousman et ses quatre amis peuvent être fiers d'eux car ils ont évité une inéluctable catastrophe ferroviaire.